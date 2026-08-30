Karadeniz’de vurulan Rus gemisi Şile’de karaya oturdu

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Geminin kıyıya doğru sürüklendiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak geminin durumunu kontrol altına almak ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla çalışma başlattı.