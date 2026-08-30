Karadeniz’de vurulan Rus gemisi Şile’de karaya oturdu

EKİPLER SEVK EDİLDİ
Geminin kıyıya doğru sürüklendiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak geminin durumunu kontrol altına almak ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla çalışma başlattı.
GEMİDE KİMSE YOK
Yanmış durumda olduğu görülen geminin sürüklendiği sırada bölgede bulunan vatandaşlar yaşananları cep telefonu kameralarıyla görüntülerken, Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Gemide birilerinin olmadığı değerlendiriliyor.