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Giriş Tarihi: 30.08.2026 16:34

Karadeniz'de vurulan Rus gemisi Şile'de karaya oturdu

Karadeniz'de vurulduğu değerlendirilen ve bir kısmı yanmış halde bulunan OMSKİY-107 isimli Rus bayraklı ticari gemisi, Şile Alacalı sahilinde karaya oturdu. Geminin boş olduğu değerlendiriliyor.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN Yaşam
Karadeniz’de vurulan Rus gemisi Şile’de karaya oturdu
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Karadeniz'de vurulduğu belirtilen bir kısmı yanmış haldeki OMSKİY-107 isimli Rus bayraklı ticari gemisi, Şile Alacalı sahilinde karaya oturdu. Ticari gemi, denizde sürüklenmesinin ardından kıyıya yaklaşarak karaya oturdu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Geminin kıyıya doğru sürüklendiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak geminin durumunu kontrol altına almak ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

GEMİDE KİMSE YOK

Yanmış durumda olduğu görülen geminin sürüklendiği sırada bölgede bulunan vatandaşlar yaşananları cep telefonu kameralarıyla görüntülerken, Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Gemide birilerinin olmadığı değerlendiriliyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞİLE #SAHİL GÜVENLİK #KARADENİZ

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Karadeniz'de vurulan Rus gemisi Şile'de karaya oturdu
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