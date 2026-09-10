Karadeniz’den dünyaya mavi mesaj: “Rotamız temiz denizler”

Okyanuslar, iklim değişikliği ve mavi ekonominin geleceğinin ele alındığı Mavi Diyalog programı Trabzon'da gerçekleştirildi. "Okyanuslar, İklim ve Mavi Ekonomi Üst Düzeyli Bakanlar Oturumu"na COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve yabancı ülke temsilcileri katıldı.

"KİMİMİZİN SOYADI KARADENİZ, KİMİMİZİN AKDENİZ"

Programda konuşan Bakan Uraloğlu, denizlerin Türkiye için yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve stratejik bir değer taşıdığını söyledi. Uraloğlu, "Okyanusların çığlığına kulak vereceğimiz Mavi Diyalog programı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Denizle aynı dili konuşan bir milletiz. Mavi vatanımıza öyle sevdalıyız ki çocuklarının adını Deniz, Ege, Derya, Bahri koyan bir milletiz. Kimimizin soyadı Karadeniz, kimimizin Akdeniz" dedi. Denizlerin ve kıyıların korunmasının ekonomik kalkınma kadar önemli olduğuna vurgu yapan Uraloğlu, "Ülkemizin küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak adımları atarken denizlerimizin ve kıyılarımızın temizliğini, florasının ve faunasının korunmasını göz ardı edemeyiz. Bu programı denizlere açılan en güçlü kapılarından biri olan Trabzon'da yapmak, başta Karadeniz olmak üzere tüm denizlerimizin nabzını tutmak demektir" diye konuştu.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARTIK GÜNLÜK HAYAT"

İklim değişikliğinin etkilerinin artık günlük yaşamda doğrudan hissedildiğini belirten Uraloğlu, kıyı erozyonu, deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi, aşırı hava olayları ve ekosistem baskısının giderek arttığını söyledi. Uraloğlu, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya, ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve düşük emisyonlu ulaşım türlerini teşvik etmeye odaklandığını ifade etti.

DENİZ TİCARETİNDE YEŞİL DÖNÜŞÜM

Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 85'inin deniz yoluyla gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, denizcilik sektörünün ekonominin yanı sıra iklim politikalarının da önemli bir ayağı olduğunu kaydetti. Türkiye'de 218 liman tesisi, 85 faal tersane ve 144 bini aşkın gemi insanı bulunduğunu belirten Uraloğlu, gemi inşa sanayisinin siparişte dünyada 7'nci, mega yatlarda 2'nci, gemi geri dönüşümünde ise Avrupa'da lider konumda olduğunu söyledi.

Uraloğlu, "Gemi kaynaklı emisyonların azaltılması, yeni nesil yakıtlar, enerji verimliliği, limanlarda yeşil dönüşüm ve mavi karbon ekosistemlerinin korunması önceliklerimiz arasında" dedi.

Türkiye'de halen 4 limanın Yeşil Liman Sertifikası bulunduğunu belirten Uraloğlu, 2028 sonunda yeşil kruvaziyer limanlarının, 2030 yılında ise yeşil konteyner limanlarının görülmesinin hedeflendiğini açıkladı.

BAKAN KURUM: "OKYANUSLAR DEVASA RİSK ALTINDA"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Trabzon'daki buluşmanın COP31 yolculuğunun önemli duraklarından biri olduğunu söyledi. Karadeniz'in iklim değişikliğinden ciddi şekilde etkilendiğine dikkat çeken Kurum, "Üç milyardan fazla insanın geçim kaynağı olan, soluduğumuz havanın yarısını üreten okyanuslarımızın geleceği devasa bir risk altındadır" ifadelerini kullandı. Kurum, gerekli tedbirlerin alınmaması halinde çevresel risklerin yanı sıra ekonomik, sosyal ve jeopolitik sorunların da büyüyeceğini belirterek, okyanus ekosistemlerindeki bozulmanın ekonomik maliyetinin 2050 yılına kadar 400 milyar doları aşabileceğine dikkat çekti.

"DENİZLERİMİZİ ANLIK TAKİP EDİYORUZ"

Türkiye'nin deniz ve okyanusların korunması konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Kurum, Akdeniz ve Karadeniz'de balık stoklarında yüzde 15 oranında iyileşme sağlandığını söyledi. Fethiye-Göcek'te hayata geçirilen Mapa-Şamandıra Sistemi'ne de değinen Kurum, sistemin 17 koyda 856 tekneye hizmet verdiğini belirterek, deniz çayırlarının korunmasına katkı sağlandığını ifade etti. Kurum, "Denizlerimizi, göllerimizi anlık takip ediyor; adeta bir seferberlik anlayışıyla temizlik yapıyor; denetimlerle kirletenlere karşı ciddi yaptırımlar uyguluyoruz" dedi.

HEDEF: "MAVİ COP"

Türkiye'nin "Okyanus ve Denizler" temasını COP31 Eylem Gündemi'nin önceliklerinden biri haline getirdiğini belirten Kurum, Trabzon'da gerçekleştirilecek iki günlük çalışmaların sonunda somut ve uygulanabilir kararlar ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi. Kurum, "Burada şekillenecek çıktıları COP31'de küresel eyleme taşıyacağız. Mesele, insanlığın ortak evini korumaktır. Bugün vereceğimiz kararlar, yarının dünyasını şekillendirecektir" diye konuştu. Karadeniz'in hırçın dalgalarının önemli bir mesaj taşıdığını ifade eden Kurum, "İnsanlık olarak rotamız bellidir. Rotamız; temiz denizlerdir. Rotamız; dirençli kıyılardır. Rotamız; çocuklarımıza bırakacağımız daha adil, daha yeşil ve daha mavi bir dünyadır" dedi.