Karadeniz’i sağanak vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki gün Doğu Karadeniz için yaptığı uyarılar sonrası sağanak bölgeyi vurdu. Şiddetil yağışlar özellikle Ordu ve Giresun'da hayatı olumsuz etkiledi Yağış nedeniyle Fatsa, Altınordu, Kabadüz ve Gürgentepe ilçelerinde bazı iş yerlerinde su baskınları oluştu. Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu istikameti Dolunay Mahallesi mevkisinde oluşan su birikintileri, araç geçişlerinin yavaşlamasına neden oldu. Sürücüler, yağış nedeniyle görüş mesafesinin de azalmasıyla birlikte hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

Fatsa'da rögar ve su kanallarının tıkanması sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.Belediye ekipleri iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Öte yandan yağış nedeniyle bazı mahallelerde toprak kaymaları meydana geldi, bazı ırmak ve derelerin debisi yükseldi. Ordu'nun Akkuş ilçesinde heyelanda ahırın çökmesi sonucu 5 büyükbaş telef oldu. Giresun'da Bazı mahalle ve köy yollarında sağanak sonucu taşkınlar ve toprak kaymaları meydana geldi. Keşap ilçesine bağlı Unaca köyünde heyelan nedeniyle evinde mahsur kala yaşlı bir vatanrdaş ekipler tarafından kurtarıldı.

Tedbir amacıyla kapatılan Yağlıdere-Espiye kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.Yağış nedeniyle Espiye'de 8, Dereli'de 2 köy yolu ulaşıma kapandı. İl merkezi ile ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı. Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Oltu-Yusufeli kara yolu, sel sularının taşıdığı toprak ve taşlar nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.Araçlar ve vatandaşlar tünel içerisinde yaklaşık bir saat beklemek zorunda kaldı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen iş makinelerinin çalışmasıyla yoldaki hafriyat temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör