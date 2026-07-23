Karadeniz’in dalgalarından elektrik üretilecek

Arnavutköy
Belediyesi'nce hayata geçirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli Deniz Dalga Enerjisi Elektrik Üretim Alanı düzenlenen programla tanıtıldı. Karaburun Limanı'ndaki törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Hedefimiz yalnızca elektrik üretmek değil, yerli ve milli teknolojileri geliştirerek Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sunmaktır. Bir sonraki aşamada rüzgar türbinleri ve güneş panellerini de sisteme entegre ederek Karaburun'u yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirildiği örnek bir enerji adasına dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi. AK Parti İstanbul
Milletvekili Seda Gören de "Karadeniz'in hırçın dalgalarını enerjiye dönüştüren bu vizyoner yatırım ülkemiz adına çok kıymetlidir" ifadesini kullandı. Karadeniz'in dalga potansiyelini elektrik enerjisine dönüştüren proje, yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen sistemi sayesinde Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sunmayı amaçlıyor. Yapılan AR-GE çalışmalarıyla 60 kilovat (kW) kurulu güce ulaştırılan tesisin yıllık 184 bin kilovatsaat (kWh) elektrik üretmesi hedefleniyor. Üretilecek enerjiyle Karaburun Sosyal Tesisleri, zabıta hizmet binası, belediye hizmet noktası, Arnavutköy Kahvecisi ve sahil aydınlatmalarının ihtiyacının karşılanması planlanıyor.