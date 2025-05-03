Karadeniz’in sağlık üssü yükseliyor

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımına başlanan Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar yaklaşık 760 kişiyle 7/24 esasına göre tüm hızıyla sürüyor. 275 bin metrekare alana inşa edilen hastanede 264 bin 946 metrekare kapalı alan bulunuyor. Elektrikmekanik imalatlar devam eden inşaatın 3 blokta bulunan cephe imalatları tamamlandı. Kentteki yoğun bakım kapasitesini iki katına çıkartacak olan Şehir Hastanesi'nde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak. 5 bin 200 fore kazığı kullanılarak kaba inşaatı tamamlanan şehir hastanesi depreme karşı monte edilen 762 sismik izolatörle korunacak. Hastanede yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvarı yer alacak.Toplam 900 yatak kapasiteli projelendirilen hastane inşaatında yüzde 75 seviyelerine geldi. Çalışmalar hakkında SABAH'a konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Şehir hastanesi inşaatında yüzde 75 aşamasına gelmiş durumdayız. Devletimizin desteği ile ilgili firmamız azami gayret ortaya koyuyor. Burada 24 saat esasına göre çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 900 yatak kapasiteli, ancak bin 461 yatak kapasitesine kadar çıkarılabilir yapısı haline gelecek olan Trabzon Şehir hastanesinde yoğun bakım yatakları ve her odayı da çift yatağa çevirebilecek şekilde projelendirildi. Kaba inşaatları tamamlanan Hastane inşaatında ana binada cephe inşaatı tamamlandı. Sağlık turizmine katkı sağlayacak olan hastane beş yıldızlı otel konforunda hizmet verecek" dedi.