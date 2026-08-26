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Giriş Tarihi: 26.08.2026

Karadeniz'in 'Sıfır Atık bekçisi' Ufuk

Karadeniz’in ’Sıfır Atık bekçisi’ Ufuk
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Trabzon'da çektiği doğa videoları ve çevre duyarlılığıyla sanal medyada geniş takipçi kitlesine ulaşan ortaokul öğrencisi Ufuk Sıraç Köroğlu (12), Sıfır Atık Vakfı'nca 'Yılın Sıfır Atık Bekçisi' seçildi. Düzköy ilçesinde yaşayan Köroğlu, Beypınarı Yaylası'nda teyzesi Gizem Bektaş ile çektiği doğa videoları ve otlayan hayvanların plastik atıkları yememesi için yürüttüğü temizlik çalışmalarıyla takdir topladı. Veteriner olmayı hedefleyen Köroğlu, "Yaylarımıza çöp atılmasın. Buraları temiz tutalım ki hayvanlarımız da çöplerimizi yemesin. Çöpler hayvanların ilgisini çekiyor. Yayla benim için 'her şey' demektir. Buraları çok seviyorum. Yayladaki çöpleri zaten topluyordum, bir gün video çektik o da ilgi gördü. Gizem Bektaş ise, "Herkes Ufuk'ta kendinden bir şeyler buldu. Atık bekçisi seçildi. Yaylamızda plastik çöpler oluyor. Merhametli ve farklı bir çocuk" ifadelerini kullandı. DHA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TRABZON #SIFIR ATIK VAKFI #KARADENİZ

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Karadeniz'in 'Sıfır Atık bekçisi' Ufuk
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