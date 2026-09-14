Karadeniz’in zirveleri balayı rotası oldu

Doğu Karadeniz'in zirveleri, denizkum- güneş üçlüsü yerine farklı tatil deneyimi arayan yeni evli çiftlerin balayı rotası haline geldi. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki klasik tatil anlayışına alternatif arayan çiçeği burnunda çiftler, balayı tercihlerini Rize'den yana kullanıyor. Fırtına Vadisi'nin tarihi kemer köprüleri, görkemli kaleleri ve serin yaylalarında vakit geçiren çiftler, yeşilin ve temiz havanın keyfini çıkararak unutulmaz anılar biriktiriyor. Yeni evli çiftler, yeşilin bin bir tonunun hakim olduğu doğa manzaralarında fotoğraf çektirerek gezilerine ait güzel anları ölümsüzleştiriyor. Yılın her dönemi denize ve kuma doyduklarını belirten Egeli çiftler, balayında farklı deneyim yaşamak için Karadeniz'i tercih ettiklerini söylüyor. Balayı tatili için eşiyle Denizli'den Rize'ye gelen Emrecan Taylan, başlangıçta Karadeniz'e gelmek konusunda tereddüt yaşadıklarını ancak geldikten sonra çok memnun kaldıklarını belirtti. Taylan, "Ege Bölgesi'nde olduğumuz için deniz, kum ve güneşi her zaman görebiliriz. Farklılık olsun istedik. İyi ki de böyle bir tercih yapmışız. Her yer yemyeşil, baktıkça içimiz açılıyor. Zil Kale bambaşka bir güzelliğe sahip. Doğal güzellikler bizim için daha ön planda ve gerçekten çok zevk alıyoruz" şeklinde konuştu.

DOĞAL FOTOĞRAF STÜDYOSU

Büşra Taylan ise bölgenin tam bir fotoğraf stüdyosu gibi olduğunu söyleyerek, "Muğla veya Fethiye gibi bilindik yerlere sürekli gidiyoruz. Ancak buraya ilk defa geldik ve attığımız her adım yeşillik. Tam bir doğal fotoğraf stüdyosu gibi. Herkese balayı için burayı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. Deniz turizminin önde gelen kentlerinden Antalya'dan Karadeniz'e gelen Abdulkadir Bahçeci de yeşile ve doğaya olan hasretlerini dile getirerek, "Sürekli denizin içinde olduğumuz için buraları tercih ettik. Rize'ye geldiğimizi daha şehrin girişinden anladık. Beklediğimizden harika bir yer" diye konuştu. Tatillerinin ikinci gününde olduklarını ve bölgedeki tarihi yerler ile doğa aktivitelerini deneyimlediklerini belirten Büşra Yılmaz da "Alanya'da deniz ve kum görmekten çok sıkıldık. Kendimizi yeşilliklere vermek istedik" dedi. DHA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör