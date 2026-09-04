Karahantepe Kazı Başkanı yüksekten düşerek hastaneye kaldırıldı

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yer alan Karahantepe Kazı Alanında meydana geldi. İddiaya göre, alanda devam eden çalışmalar sırasında Karahantepe Kazı Başkanı ve Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybetti. Karul, bulunduğu yüksek noktadan yere düşerek yaralandı. Karul'un düştüğünü görenlerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerien olay yerine ulaşan ekipler, yaralanan Prof. Dr. Necmi Karul'a ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karul, ambulansla Harran Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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