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Giriş Tarihi: 4.09.2026 12:10

Karahantepe Kazı Başkanı yüksekten düşerek hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan Karahantepe Kazı Alanında devam eden çalışma sırasında Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, dengesini kaybetmesi sonucu yükseklikten yere düşerek yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Karahantepe Kazı Başkanı yüksekten düşerek hastaneye kaldırıldı
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Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yer alan Karahantepe Kazı Alanında meydana geldi. İddiaya göre, alanda devam eden çalışmalar sırasında Karahantepe Kazı Başkanı ve Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybetti. Karul, bulunduğu yüksek noktadan yere düşerek yaralandı. Karul'un düştüğünü görenlerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerien olay yerine ulaşan ekipler, yaralanan Prof. Dr. Necmi Karul'a ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karul, ambulansla Harran Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#ŞANLIURFA #HALİLİYE

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Karahantepe Kazı Başkanı yüksekten düşerek hastaneye kaldırıldı
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