Karahantepe’de 11 bin yıllık heykel bulundu

Şanlıurfa'da yürütülen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran tarihi bir keşfe imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'de gerçekleştirilen 2026 yılı kazı çalışmalarında 11 bin yıllık, daha önce benzerine rastlanmamış üslupta bir kompozit heykelin gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 70 santimetre yüksekliğindeki eserin leoparın sırtında oturan bir insanı betimlediğini kaydetti. Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan eserin, 3 metre çapındaki özel bir yapının duvarı boyunca uzanan seki üzerinde bulunduğunu belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum. Kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekibimize teşekkür ediyorum."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör