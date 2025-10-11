Karaköprü’de bıçaklı saldırı: 1 ölü

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi'nde meydan geldi. İddiaya göre, Ferit Abrak (32), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abrak, sırtına saplanan bıçakla birlikte olay yerinden uzaklaşarak motosikletiyle hastaneye gitmeye çalıştı. Bir süre motosikletiyle ilerleyen Ferit Abrak, aşırı kan kaybı nedeniyle fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşların durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaparken, Ferit Abrak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, saldırgan ya da saldırganların kimliğini belirlemek ve yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.