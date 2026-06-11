Karaköprü’de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa - Bozova karayolu üzerinde, Karaköprü ilçesine bağlı Büyükkargılı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki İbrahim Halil Karadağ (28) idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç, Büyükkargılı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada, Karadağ, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karadağ, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karadağ'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek ve öğlen saatlerinde Esemkulu Mahallesinde toprağa verilecek.

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