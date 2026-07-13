Karaköprü’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Kabahaydar kırsal mahallesi girişinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan trafik tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet tarlaya savrulurken, üzerinde bulunan iki genç de metrelerce savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 16 yaşındaki Ali Sait Büyük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan İsmail D. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Ali Sait Büyük'ün bir fırında çalıştığı ve sabah saatlerinde işe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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