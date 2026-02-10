Karaman merkezli DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğunu bilgisini aldı.

Çalışma başlatan ekipler, 2 kişinin Malatya'da oturan örgüt üyeleriyle iletişim halinde olduklarını ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıklarını belirledi. Daha sonra Karaman ve Malatya'da, Özel Harekat Polisi eşliğinde operasyon düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, Karaman'da 2, Malatya'da da 2 kişi olmak üzere 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

3'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Kadın şüpheli de yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest kaldı.