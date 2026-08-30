Karaman’da acı kaza! Yonca balyası yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü 1 yaralı

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Cevdet Öcal olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Osman A. (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Osman A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Cevdet Öcal'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör