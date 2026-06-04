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Giriş Tarihi: 4.06.2026 11:56

Karaman'da acı olay: 2 çocuk babası sürücü TIR'ın dorsesinde ölü bulundu

Karaman'da park halindeki tırın uzun süre hareket etmediğini fark eden güvenlik görevlisi acı manzarayla karşılaştı. Açık olan dorse kapağından içeri bakan görevli, iki çocuk babası tır şoförü Savaş Cingözer’i hareketsiz halde buldu. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere sağlık ekiplerince hastane morguna kaldırıldı.

İHA Yaşam
Karaman’da acı olay: 2 çocuk babası sürücü TIR’ın dorsesinde ölü bulundu
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Olay, sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halindeki 70 ADC 199 plakalı tırın uzun süredir hareket etmediğini fark eden güvenlik görevlisi aracı kontrol etmek için yanına gitti.

TIR'IN DORSESİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tırın dorse kapağının açık olduğunu fark eden görevli, içeriye baktığında iki çocuk babası Savaş Cingözer'i (47), hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Cingözer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Cingözer'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Savaş Cingözer'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

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Karaman'da acı olay: 2 çocuk babası sürücü TIR'ın dorsesinde ölü bulundu
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