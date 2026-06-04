Karaman’da acı olay: 2 çocuk babası sürücü TIR’ın dorsesinde ölü bulundu

TIR'IN DORSESİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tırın dorse kapağının açık olduğunu fark eden görevli, içeriye baktığında iki çocuk babası Savaş Cingözer'i (47), hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Cingözer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Cingözer'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Savaş Cingözer'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör