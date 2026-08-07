Karaman’da akılalmaz olay! Gözü yaşlı anne 28 yıldır evladını arıyor: ‘Ortada ne ölüm belgesi ne de hastane kaydı var’





"BEN ÇOCUĞUMUN ÖLDÜĞÜNE İNANMIYORUM"



Aradan geçen 28 yıla rağmen kızının öldüğüne inanmadığını söyleyen Gülçiçek, yetkililere çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, kim varsa bütün yetkililere sesleniyorum. Benim çocuğumu bulsunlar. Ne olur yalvarıyorum. Benim diyecek sözüm kalmadı. Gözümden yaş değil, kan akıyor sanki. Gece gündüz rüyalarıma giriyor, rüyamda onu emziriyorum. Kayboldu. Onu sattılar mı, ne yaptılar bilmiyorum. Öldüğüne hiç inanmıyorum. Hastanelerde de, avukatlarda da bana 'O çocuk satılmış olabilir, ölmemiş olabilir' diyenler oldu. Hala adına seçmen kağıtları geliyor. Ben sadece çocuğumun bulunmasını istiyorum. Ölüm raporu yok, hastane kaydı yok. Elimde bütün evraklar var. Ben sonuna kadar mücadele edeceğim."

Öte yandan, anne Nesibe Gülçiçek'in e-Devlet hesabı üzerinden yapılan sorgulamada, kızı Sultan Gülçiçek'in sistemde sağ olarak kayıtlı olduğu görüldü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör