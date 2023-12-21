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Giriş Tarihi: 21.12.2023 06:08

Karaman'da bıçaklı kavga! Eski damat ve kayınpeder birbirine girdi

Karaman'da Madenşehri köyü muhtarı Durmuş Ali Demir (43) ile eski kayınpederi Hasan Ali Ersoy (65) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Demir ve Ersoy ile o sırada yanlarında bulunan Yunus Duranel (36) bıçak darbeleriyle yaralandı.

DHA
Karaman’da bıçaklı kavga! Eski damat ve kayınpeder birbirine girdi

Olay, 22.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 2271 Sokakta meydana geldi. Durmuş Ali Demir, eski kayınpederi Hasan Ali Ersoy ile telefonla belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından buluşan ikili arasında bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada Durmuş Ali Demir, Hasan Ali Ersoy ile o sırada yanlarında bulunan Yunus Duranel vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İhbar üzerine hastane ile olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Demir ile Duranel'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Karaman'da bıçaklı kavga! Eski damat ve kayınpeder birbirine girdi
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