Karaman’da can pazarı: Dereye devrilen otomobilde 3 çocuk hayatını kaybetti!

3 ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda araçtaki sürücünün çocukları Mehmet Mustafa İ. (4), Ramazan İ. (12) ve Mehmet Sinan İ. (5) olay yerinde öldü, kendisi, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.