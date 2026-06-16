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Giriş Tarihi: 16.06.2026 22:19

Karaman'da can pazarı: Dereye devrilen otomobilde 3 çocuk hayatını kaybetti!

Karaman'da dereye devrilen otomobildeki aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Ailenin Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak geldiği, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

AA Yaşam
Karaman’da can pazarı: Dereye devrilen otomobilde 3 çocuk hayatını kaybetti!
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M.İ. idaresindeki 63 EA 265 plakalı otomobil, merkeze bağlı Kızık köyünde dereye devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda araçtaki sürücünün çocukları Mehmet Mustafa İ. (4), Ramazan İ. (12) ve Mehmet Sinan İ. (5) olay yerinde öldü, kendisi, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

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ŞANLIURFA'DAN TARIM İŞÇİSİ OLARAK GELMİŞLER

Ailenin Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak geldiği, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#KARAMAN #ŞANLIURFA #AFAD

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Karaman'da can pazarı: Dereye devrilen otomobilde 3 çocuk hayatını kaybetti!
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