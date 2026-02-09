Karaman’da dehşet anları! Annesine kızıp evi ateşe verdi





"EVLERİNDE MAHSUR KALAN VE DUMANDAN ETKİLENEN 10 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI"

Mahalleliyi sokağa döken yangında apartmandaki dairelerinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.