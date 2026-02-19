Haberler Yaşam Haberleri Karaman'da feci kaza: Anne-baba hayatını kaybetti! 3 yaşındaki kızları da arabadaydı...
Giriş Tarihi: 19.02.2026 16:11 Son Güncelleme: 19.02.2026 16:12

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada anne ve baba olay yerinde hayatını kaybederken, 3 yaşındaki kızları yaralandı.

İHA Yaşam
Kaza, Karaman-Konya karayolunun 31. kilometresi Kazımkarabekir ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Günay (43), yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere ok gibi saplandı.

ANNE BABA ÖLDÜ, KÜÇÜK KIZ YARALI

Diğer sürücülerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine varan ekipler sürücü ve eşi Ayşe Günay'ın (36), olay yerinde feci şekilde can verdiğini belirledi. Kazada yaralanan aileni 3 yaşındaki kızları E.H.G. ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri itfaiye tarafından araç içerisinden çıkarılarak kızlarının kaldırıldığı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

