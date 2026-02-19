Karaman’da feci kaza: Anne-baba hayatını kaybetti! 3 yaşındaki kızları da arabadaydı...

ANNE BABA ÖLDÜ, KÜÇÜK KIZ YARALI

Diğer sürücülerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine varan ekipler sürücü ve eşi Ayşe Günay'ın (36), olay yerinde feci şekilde can verdiğini belirledi. Kazada yaralanan aileni 3 yaşındaki kızları E.H.G. ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.