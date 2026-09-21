Karaman’da feci kaza: Bariyerlere çarpan motosiklette 2 kişi öldü!

Kaza, Ermenek ilçesi yakınlarındaki çevre yolunda meydana geldi. Motosikletiyle gezintiye çıkan Recep Bayram, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet hızla bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan Recep Bayram ve arkasındaki Burhan Çetiner şarampole savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Recep Bayram'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki Burhan Çetiner ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın şiddetiyle motosikletin parçalara ayrıldığı görüldü.