Haberler Yaşam Haberleri Karaman'da feci kaza: Bariyerlere çarpan motosiklette 2 kişi öldü!
Giriş Tarihi: 21.09.2026 19:30

Karaman'da feci kaza: Bariyerlere çarpan motosiklette 2 kişi öldü!

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü 34 yaşındaki Recep Bayram ile kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki Burhan Çetiner hayatını kaybetti. Ölü sayısı 2'ye yükseldi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Karaman’da feci kaza: Bariyerlere çarpan motosiklette 2 kişi öldü!
  • ABONE OL

Kaza, Ermenek ilçesi yakınlarındaki çevre yolunda meydana geldi. Motosikletiyle gezintiye çıkan Recep Bayram, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet hızla bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan Recep Bayram ve arkasındaki Burhan Çetiner şarampole savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Recep Bayram'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki Burhan Çetiner ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın şiddetiyle motosikletin parçalara ayrıldığı görüldü.

#KARAMAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman'da feci kaza: Bariyerlere çarpan motosiklette 2 kişi öldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA