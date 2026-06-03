Karaman’da feci kaza! Cipe arkadan çarpan otomobil refüje uçtu: Yaralılar var!

2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü M.A.C. ile araçta bulunan kızları E.N.C. (10) ve H.C. (8) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.