Haberler Yaşam Haberleri Karaman’da feci kaza! Cipe arkadan çarpan otomobil refüje uçtu: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 3.06.2026 12:02

Karaman’da feci kaza! Cipe arkadan çarpan otomobil refüje uçtu: Yaralılar var!

Karaman’da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Cipe arkadan ok gibi saplanan otomobil refüje savruldu. Olayda 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Ekiplerin peşi sıra geldiği olay yerinde yaralılar hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Karaman’da feci kaza! Cipe arkadan çarpan otomobil refüje uçtu: Yaralılar var!
  • ABONE OL

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.C. (30) yönetimindeki 33 KLP 50 plakalı Toyota marka otomobil, önünde seyreden M.B.K. (20) idaresindeki 70 AK 163 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak durabildi.

2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü M.A.C. ile araçta bulunan kızları E.N.C. (10) ve H.C. (8) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya karışan otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KARAMAN #KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman’da feci kaza! Cipe arkadan çarpan otomobil refüje uçtu: Yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA