Karaman’da feci kaza: iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Altay (32) yönetimindeki 70 DC 903 plakalı otomobil ile Mehmet Ş. (20) idaresindeki 70 ACU 649 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla atarak ters dönerken, diğer araç ise hurdaya döndü.