Karaman’da feci kaza! Motosiklet kontrolden çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosikletten savrulan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle Zeytin Dalı Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden 20'li yaşlardaki isimleri henüz öğrenilemeyen 2 gencin cansız bedeni, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden gençlerin üzerlerinden kimlik çıkmazken olaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör