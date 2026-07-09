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Giriş Tarihi: 9.07.2026 09:15

Karaman'da feci kaza! Motosiklet kontrolden çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da kontrolden çıkarak kaldırıma ve park halindeki araca çarpan motosikletteki kimliği belirsiz 2 genç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Karaman’da feci kaza! Motosiklet kontrolden çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
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Kaza, saat 03.30 sıralarında Yenimahalle Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 70 ACR 835 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önce kaldırıma sonra da park halindeki araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosikletten savrulan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle Zeytin Dalı Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden 20'li yaşlardaki isimleri henüz öğrenilemeyen 2 gencin cansız bedeni, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden gençlerin üzerlerinden kimlik çıkmazken olaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY

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Karaman'da feci kaza! Motosiklet kontrolden çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
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