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Giriş Tarihi: 16.07.2026 13:16

Karaman'da feci kaza: Otomobil takla attı! 5 yaralı

Karaman'da otomobilin karşı şeride geçerek takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Karaman’da feci kaza: Otomobil takla attı! 5 yaralı
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Kaza, Pirireis Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. (18) idaresindeki 38 ZY 327 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobil daha sonra ters döndü. Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan aile fertleri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araç ise çekiciyle yoldan kaldırılarak otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KARAMAN

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Karaman'da feci kaza: Otomobil takla attı! 5 yaralı
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