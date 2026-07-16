Karaman’da feci kaza: Otomobil takla attı! 5 yaralı

Kaza, Pirireis Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. (18) idaresindeki 38 ZY 327 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobil daha sonra ters döndü. Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan aile fertleri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araç ise çekiciyle yoldan kaldırılarak otoparka götürüldü.