Karaman’da korku dolu anlar! Cep telefonu alev topuna döndü: ‘Canımızı zor kurtardık’





"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"



Olay anını anlatan teknik servis sahibi Hüseyin Nam, "Sabah saat 10.00 sıralarında bir müşteri geldi. Cihazının arka kapağının kırık ve pilinin şiş olduğunu söyledi. Biz de kendisine bu pilin patlama riski olduğunu anlattık. Kapağı ısıtıp çıkaracağımız sırada pil bir anda alev aldı. Canımızı zor kurtardık. Allah'tan kimseye bir şey olmadı" dedi. Şişmiş bataryaların ciddi tehlike oluşturduğunu belirten Nam, "Buradan çıkarılması gereken ders şu; piller şiştiği zaman mutlaka en kısa sürede değiştirilmesi gerekiyor. Özellikle arka kapağı kırık cihazlar bekletilmemeli ve en yakın servise götürülmeli. Bu olay evde yaşansaydı koltuğa, yatağa, prize ya da çocuklara zarar verebilirdi. Büyük bir tehlike atlatıldı" diye konuştu.Nam, yangında telefonun iç parçalarının zarar gördüğünü ifade ederek, "Hoparlör, batarya, ara filmler, yan tuşlar ve kasa zarar gördü. Allah'tan olay burada yaşandı. Evde olsa çok daha büyük sonuçlar doğurabilirdi" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör