Karaman’da korkutan kaza: Otomobil ile cip çarpıştı! 3 yaralı

Korkutan kaza, sabah saatlerinde Sümer Mahallesi Ahmet Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.I. idaresindeki otomobil ile A.G. yönetimindeki cip çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü K.I. ve araçta yolcu olarak bulunan eşi N.I. ile cip sürücüsü A.G. yaralandı.