Karaman’da korkutan kaza: Otomobil ile cip çarpıştı! 3 yaralı

Korkutan kaza, sabah saatlerinde Sümer Mahallesi Ahmet Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.I. idaresindeki otomobil ile A.G. yönetimindeki cip çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü K.I. ve araçta yolcu olarak bulunan eşi N.I. ile cip sürücüsü A.G. yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.