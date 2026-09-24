Karaman’da şüpheli ölüm: ’Evde siyanür var girmeyin’ notu polisi alarma geçirdi

'EVDE SİYANÜR VAR, GİRMEYİN'

Polis ekipleri bu sırada her ihtimale karşı apartmanı tahliye etti. Polis, evde yaptığı incelemede 'Evde siyanür var, girmeyin' notu ile katı siyanür olarak değerlendirilen bir madde ile bazı kimyasallar buldu.