Haberler Yaşam Haberleri Karaman'da şüpheli ölüm: 'Evde siyanür var girmeyin' notu polisi alarma geçirdi
Giriş Tarihi: 24.09.2026 12:07 Son Güncelleme: 24.09.2026 12:22

Karaman'da şüpheli ölüm: 'Evde siyanür var girmeyin' notu polisi alarma geçirdi

Karaman'da boşanma aşamasındaki Namık ve Fatma Özcan çiftinden haber alamayan çocuklarının ihbarı üzerine eve giren ekipler, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Dairede "Evde siyanür var, girmeyin" notu bulan polis, kadını yatak odasında, adamı ise oturma odasında ölü buldu. Bina tahliye edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA Yaşam
Karaman’da şüpheli ölüm: ’Evde siyanür var girmeyin’ notu polisi alarma geçirdi
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Karaman'da dün Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762'nci Sokak'ta bulunun bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan'dan (45) haber alamayan çocukları, durumu polise bildirdi.

KARI VE KOCANIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eve gelen ekipler, kapıyı kimsenin açmaması ve daireden gelen kimyasal koku üzerine AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Daireye giren ekipler, Namık Özcan'ı oturma odasında, eşi Fatma Özcan'ı ise yatak odasında ölü buldu.

'EVDE SİYANÜR VAR, GİRMEYİN'

Polis ekipleri bu sırada her ihtimale karşı apartmanı tahliye etti. Polis, evde yaptığı incelemede 'Evde siyanür var, girmeyin' notu ile katı siyanür olarak değerlendirilen bir madde ile bazı kimyasallar buldu.

BOŞANMA AŞAMASINDALARMIŞ

Namık Özcan ile Fatma Özcan'ın cesetleri, koruyucu kıyafet giyen AFAD ekipleri tarafından gece saatlerinde evden çıkartılarak cenaze aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken, polis, Namık Özcan'ın eşi Fatma Özcan'ı siyanürle öldürüp, sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KARAMAN

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Karaman'da şüpheli ölüm: 'Evde siyanür var girmeyin' notu polisi alarma geçirdi
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