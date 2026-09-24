Karaman’da şüpheli ölüm: ’Evde siyanür var girmeyin’ notu polisi alarma geçirdi

Karaman'da dün Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762'nci Sokak'ta bulunun bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan'dan (45) haber alamayan çocukları, durumu polise bildirdi.
KARI VE KOCANIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Eve gelen ekipler, kapıyı kimsenin açmaması ve daireden gelen kimyasal koku üzerine AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Daireye giren ekipler, Namık Özcan'ı oturma odasında, eşi Fatma Özcan'ı ise yatak odasında ölü buldu.
BOŞANMA AŞAMASINDALARMIŞ
Namık Özcan ile Fatma Özcan'ın cesetleri, koruyucu kıyafet giyen AFAD ekipleri tarafından gece saatlerinde evden çıkartılarak cenaze aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken, polis, Namık Özcan'ın eşi Fatma Özcan'ı siyanürle öldürüp, sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.