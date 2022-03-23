Karamürsel’de cinayet

Karamürsel İlçesi, Kızderbent Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan O.A. ile Hasan Aksüt Çınarlı Caddesi üzerinde birbirleri ile karşılaştı. İkili arasında sözlü olarak başlayan tartışma esnasında, O.A iddialara göre üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak ateş açtı. Aksüt, açılan ateş sonucu yaralanarak kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrollerde Hasan Aksüt'ün hayatını kaybettiği belirlenirken, olayı gerçekleştiren O.A yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması çok yönlü olarak sürüyor.