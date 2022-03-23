Haberler Yaşam Haberleri Karamürsel'de cinayet
Giriş Tarihi: 23.3.2022 22:04 Son Güncelleme: 23.3.2022 22:51

Karamürsel'de cinayet

ABBAS ÇAKAR
Karamürsel’de cinayet

Kocaeli Karamürsel İlçesi Kızderbent Mahallesinde meydana gelen olayda,  aralarında geçmişe dayalı husumet olduğu öğrenilen 2 kişinin tartışması cinayetle noktalandı

Karamürsel İlçesi, Kızderbent Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan O.A. ile Hasan Aksüt Çınarlı Caddesi üzerinde birbirleri ile karşılaştı. İkili arasında sözlü olarak başlayan tartışma esnasında, O.A iddialara göre üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak ateş açtı. Aksüt, açılan ateş sonucu yaralanarak kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrollerde Hasan Aksüt'ün hayatını kaybettiği belirlenirken, olayı gerçekleştiren O.A yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması çok yönlü olarak sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusuna yanıt!
Iğdır'da ‘Mavi dil’ hastalığı görüldü! Mahalle ve köyler karantinaya alındı
Son dakika | Putin "1 hafta süre verdim" diyerek duyurdu! Dost olmayan ülkelere...
Son dakika | Bir yandan talan bir yandan şov yapıyor! CHP’li başkan zeytinlikleri katletti
Son dakika | Lavrov'dan dikkat çeken Rusya Ukrayna savaşı çıkışı: NATO ile direkt çatışma...
Son dakika haberi... NATO'dan Rusya'ya Nükleer rest! Savaşın doğası tamamen değişir
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanlığı: Kırmızı et düzenlemesi piyasayı etkilememektedir
SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! İstanbul'da turuncu uyarı
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yaçın'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 30 bin TL artış olacak
Son dakika haberi | Bakan Fahrettin Koca'dan 'sağlıkta şiddet' açıklaması: Yeni yasal düzenlemelere vurgu yaptı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Karamürsel'de cinayet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA