Karamürsel’de intihar: Ağaca asılı halde bulundu

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Karamürsel İlçesi Hastane Yolu'ndan geçen vatandaşlar, yol kenarında bulunan bir ağaçta hareketsiz bir kişinin asılı olduğunu fark etti. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise bölgeyi güvenlik çemberine alarak detaylı inceleme başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda intihar ettiği değerlendirilen kişinin kimliğinin Dursun Ali Arslan (57) olduğu belirlendi. Arslan'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. Polis,olayın nasıl gerçekleştiğine dair kapsamlı soruşturma başlattı.