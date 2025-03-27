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Giriş Tarihi: 27.3.2025 12:05 Son Güncelleme: 27.3.2025 12:21

Karamürsel'de intihar: Ağaca asılı halde bulundu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, yol kenarındaki ağaçta asılı halde bulunan bir kişi yaşamını yitirmiş halde bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin Dursun Ali Arslan olduğu belirlendi. İşte detaylar...

ABBAS ÇAKAR
Karamürsel’de intihar: Ağaca asılı halde bulundu

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Karamürsel İlçesi Hastane Yolu'ndan geçen vatandaşlar, yol kenarında bulunan bir ağaçta hareketsiz bir kişinin asılı olduğunu fark etti. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise bölgeyi güvenlik çemberine alarak detaylı inceleme başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda intihar ettiği değerlendirilen kişinin kimliğinin Dursun Ali Arslan (57) olduğu belirlendi. Arslan'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. Polis,olayın nasıl gerçekleştiğine dair kapsamlı soruşturma başlattı.

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Karamürsel'de intihar: Ağaca asılı halde bulundu
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