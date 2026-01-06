Karamürsel’de iş kazası can aldı: Belediye çalışanı hayatını kaybetti

Karamürsel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 28 yaşındaki Atabey Esen, çalışma alanında bulunan forkliftin kontrolünü kaybetmesi sonucu aracın altında kaldı. Çevredeki çalışanların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ağır yaralı olarak ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç işçi, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaşanan kazanın ardından çalışma alanı güvenlik şeridiyle kapatılırken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Hayatını kaybeden işçinin yakınlarının iddiasına göre, Atabey Esen'in forklift ehliyeti olmamasına rağmen kendisine çalışması için belediye tarafından forklift verildi. Yetkililer, kazanın oluş nedeninin netleşmesi için teknik ve idari soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Atabey Esen