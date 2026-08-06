Karanlık dünyasını madalyalarla aydınlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
'nda veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan, doğuştan görme engelli Döndü Kanat (52), 2007 yılında başladığı halterde milli sporcu oldu, 100'ü aşkın madalya kazanarak 2023, 2024 ve 2025'te dünya şampiyonlukları yaşadı.
Sabah 06.30'da mesaisine başlayan, akşamları ise saat 24.00'e kadar antrenman yapan Kanat, Gazi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nden mezun olan ilk görme engelli kadın unvanını da taşıyor. Rekortmen halterci, "Engel zihindedir, zihni aşan her engeli aşar" diyerek yeni şampiyonluklar için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.