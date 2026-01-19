Karanlık tehditlere yargı freni

İstanbul Güngören'de lise öğrencisi Atlas Çağlayan'ın (17) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından zanlı Efe Ç. (15) tutuklanırken, sosyal medyada kirli provokasyon başladı. Çocuk yaşta cinayete kurban giden Ahmet Minguzzi'nin ailesine yapılan tehditlerin bir benzeri de Çağlayan ailesinin başına geldi. 5 kişi, katil zanlısının lehine, sosyal medya üzerinden acılı aileyi hedef alan çirkin tehdit mesajları paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Yapılan baskınlarda kıskıvrak yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Yılmaz, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek adli sürecin sonuna kadar takip edileceğini ifade etti.Türkiye'yi yasa boğan olay, Merter'de bir restoranda yaşanmıştı. Yaşları 18'den küçük iki grup arasında çıkan tartışma, sokakta da sürmüş Efe Ç. (15), "yan baktın" diyerek lise 3. sınıf öğrencisi Atlas Çağlayan'ı (17) bıçaklayarak hayattan koparmıştı. Katil zanlısı Efe Ç. tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.