Kararname ile 621 hâkim ve Cumhuriyet savcısının ataması yapıldı

HSK Birinci Dairesi, 2025 Yılı Adli ve İdari Yargı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamesini yayımlayarak atamaları resmiyet kazandırdı. Kararname ile 621 hâkim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri belirlenirken, 1.840 müstemir yetki düzenlemesi yapıldı.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNDE YENİ ATAMALAR

Bölge adliye mahkemelerinde 115 üye hâkim ataması gerçekleştirildi. 12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplam 17 yeni daire faaliyete geçirildi. Beyşehir, Erbaa, Kâhta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemeleri ise 2 Ocak 2026'dan itibaren hizmete başlayacak.

MÜSTAKİL MAHKEME UYGULAMASI VE YENİ KURULUŞLAR

Bölünmüş mahkeme uygulamasına son verilerek 319 mahkeme müstakil hâle getirildi. Ayrıca 85 yeni mahkeme kurularak toplam 404 mahkeme faaliyete alındı.

İDARİ YARGI ATAMALARI

İdari yargıda 219 hâkim ataması yapıldı. Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemeleri ile Bingöl, Amasya, Hakkâri ve Şırnak'taki yeni İdare ve Vergi Mahkemeleri faaliyete geçirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararnamete ilişkin Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerinin hâkim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.