Karavan hayalleri kabusa döndü! Çakmağı çakınca alev aldı: 4 kişilik aile ölümden döndü





"DÖRDÜMÜZ BİRDEN CANIMIZDAN OLACAKTIK"

Ailecek zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Kocaman, "06.00'da uyandım, ya 08.00'e kadar uyusaydık diyorum, hepimiz kokudan ölebilirdik. İçeride gaz kokusu da olmuş, kalkıp çakmağı çakınca öncelikle ben yandım, yanımdaki eşimin eli, yüzü yandı. Yatağa sıçramış, çocuğun yüzü, eli yandı. Hiç yürüyebileceğimi beklemiyordum, eski halime gelemem dedim. Menfez olayı illa ki olmak zorunda. Gaz kaçırınca ötüyormuş, öyle şeyleri hiç düşünmedim. Bunlara dikkat etsinler isterim sadece ben de değil, bu olaylar oluyormuş. Cafcaflı masasına, televizyonuna kanmasınlar, dördümüz birden canımızdan olacaktık" ifadelerini kullandı.

"ANNE UZUN SÜRE ENTÜBEYDİ, 20 CİVARI AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRDİK"

Hastasına ilişkin konuşan Prof. Dr. Mustafa Turan, "Acilden haber verdiler, 4 tane ağır yaralı, akabinde indik, ilk müdahalelerini yaptık. Özellikle hanımefendi ocağa en yakın pozisyonda olduğu için çok derin, yüzde 70 civarında yanıkları, akciğer hasarı vardı. Uzun süre makineye bağlı entübe vaziyette kaldı, yaklaşık 20 civarı ameliyat gerçekleştirdik. 25 güne yakın doğum bakımda kaldıktan sonra tablosu düzelmeye başladı. Eşi de yaralıydı, yüzde 40 civarında yanıkları vardı. Eşini de geçenlerde taburcu ettik. Çocuklardan birinde yüzde 25 civarı bir yanık vardı, yaklaşık 10 günlük tedaviden sonra taburculuğunu gerçekleştirdik. Hanımefendi, 'Çakmağı çakar çakmaz bir anda alev aldı' diyor, gaz kaçağından şüpheleniliyor. Dedantörsüz bir gaz bağlantısı yapmak çok tehlikeli çünkü basınç fazla oluyor ve çok küçük bir alanda insanlar yaşamak durumunda kalıyor. Mutlaka o bağlantıları güvenilir ve bu konuda ehil kişilerden destek alarak yapmak lazım. Karavanlarda tüp bağlantısı çok önemli, gaz kaçakları, yangın çıkması son dönemlerde sık gördüğümüz problemler, vatandaşın bu konuda dikkate etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör