Karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı

Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1723. Sokak'ta meydana gelen olayda karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu aynı aileden Abdülaziz Malay (71), eşi Fatime Jabara (44) ile kızları Zehra Malay'ın (7) için Bağcılar'da Bediüzzaman Said Nursi camisine getirildi.

Cenaze namazına Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ile AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Mikayil Çakır da katıldı.

Cenaze namazı öncesinde Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden ilk eşinden 6 son Suriye uyruklu eşinden bir çocuğu olmak üzere toplam 7 çocuğu bulunan Abdülaziz Malay'ın yakınları taziyeyi kabul etti. Ailenin diğer zihinsel engelli olan kızı Gülbahar Malay'ın (35) ise ağır yaralı olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden 3 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirilmişti.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Bağcılar'da Bediüzzaman Said Nursi camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'nda defnedildi.