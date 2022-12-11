Kardelen öğretmen minik balerinleri için yeniden ayağa kalktı

Ankara'da yaşayan bale öğretmeni Kardelen Güleçyüz (22) iki yıl önce eğitim verdiği kurstan çıktığı esnada kırmızı ışığı dikkate almayan sürücüsünün çarpması sonucu leğen kemiğini kırdı. Genç eğitmen, kaza sonrası ambulansla götürüldüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Nöroloji Ortopedi Hastanesi'nde ameliyata alındı. 11 ay yatağa bağlı kalan Güleçyüz, hastanede yürütülen tedaviyle ayağa kalkıp öğrencilerine kavuştu. Ameliyat sonrası sürekli fizik tedavi gördüğünü ve bir süre yürüteç desteğiyle ayağa kalkabildiğini anlatan Güleçyüz, "Kaza sonrası tekrar yürüyememekten, bale yapamamaktan çok korkmuştum.Çünkü 3.5 yaşından beri bale adeta benim yaşam biçimim. Tedavim sayesinde artık yürüyebiliyorum, bale eğitmenliğine, işime geri döndüm, spor yapmaya bile başladım. Eski sağlığıma tekrar kavuştum. Bu süreçte hastanedeki hocalarım, ailem hep yanımda oldu. Onların desteği bana güç verdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi. Her hafta sonu çocuklara bale eğitimi verdiğini ve minik öğrencilerine tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Güleçyüz sürücüleri de uyardı: Sürücülerin karşıdan karşıya geçen yayalara karşı dikkatli olması gerekiyor. Bir anlık dikkatsizlik benim gibi birçok kişinin yaşamına, hayallerine mal olabilir. AAGüleçyüz'ün ameliyatını yapan ve tedavi sürecini yürüten Ortopedi ve Travmatoloji İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Güzelali Özdemir de " Leğen kemiği kırıklarına dalak, karaciğer gibi iç organ yaralanmaları, kafa travmaları da eşlik edebiliyor. Bu nedenle yapılan cerrahi operasyonlarda genel cerrahi, göğüs cerrahi, beyin cerrahi, anestezi, acil ve yoğun bakım uzmanlarını da içine alan çok donanımlı bir ekibin hazır bulunması lazım. Hastanemizde bunların tamamı mevcut, ekibimiz 24 saat bu tip yaralanmalara müdahale edebilir durumda. Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen pelvis (leğen kemiği) yaralanmaları olan hastalarımızı tedavi ediyoruz" dedi.