Kardemir’de mutlu son

Bağlı kuruluşlarla birlikte 4 bin 500 işçiyi kapsayan 2025-2026 yılı 17. Toplu iş görüşmelerinde 31.12.2024 tarihindeki ücretlere uygulanmak üzere ilk altı ay için ortalama %54,38, ikinci altı ay enflasyon, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için enflasyon +2 oranında ücret artışları sağlanırken, sosyal yardımlarda ise %100'ün üzerinde bir iyileştirme gerçekleştirildi

Karabük Türkiye'nin Demir Çelik sektörünün entegre ilk tesisi olan Karabük Demir Çelik Sanayi (KARDEMİR A.Ş.) de Ankara da yapılan 17. Toplu iş görüşmeleri sonunda mutlu sona ulaşıldı.

FABRİKA YAPAN FABRİKA

Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olan Kardemir'in temelleri Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal sanayileşme hamlelerinden birisi olarak dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından 3 Nisan 1937 tarihinde atıldı. İlk yüksek fırınımızı 9 Eylül 1939'da ateşledik ve bir gün sonra 10 Eylül 1939'da İlk Türk Demirini üretti. Ülkemizin endüstriyel atılımlarına öncülük ederek çok sayıdaki büyük endüstriyel tesisin proje, imalat ve montajını gerçekleştirdi. Bu nedenle Türkiye'de "fabrikalar kuran fabrika" olarak tanındık, bu ünvanla anılıyor.Örnek bir sahiplenmeyle 30 Mart 1995'de gerçekleşen özelleştirme sonrasında 2 Milyar doların üzerindeki yatırım harcamasıyla üretim teknolojilerini yenileyen şirketi bugün Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri haline geldi. Demiryolu rayı ve Tren tekerliği üretiminde Türkiye'nin tek milli markası unvanına da sahip.

İLK 6 AY % 54.38 ZAM

17.Dönem toplu iş görüşmelerin de ; 31.12.2024 tarihindeki ücretlere uygulanmak üzere ilk altı ay için ortalama %54,38, ikinci altı ay enflasyon, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için enflasyon +2 oranında ücret artışları sağlanmıştır. Sosyal yardımlarda ise %100'ün üzerinde bir iyileştirme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, giriş işçiliği ücretlerinde her yıl artan bir sistem benimsenerek işçilerimizin ekonomik refahı desteklendi.

MASA BAŞINDA İŞ BARIŞINI VE HUZURUNU SAĞLAYACAK ŞEKİLDE SONLANDI

2025-2026 yıllarını kapsayavak olan 17.Dönem Toplu iş görüşmelerinin anlaşma ile sonlanması sonunda HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, ücret zamlarına ilişkin detayları açıklarken"Her zamanki gibi sözleşmemizin masa başında, iş barışını ve huzurunu sağlayacak şekilde sonuçlanması için büyük bir iyi niyetle sözleşme sürecini başlatmıştık. Her alanda çağ atlamayı kendine hedef olarak seçen Türkiye'nin ikinci yüzyılına ve KARDEMİR emekçisinin alın terine yakışır bir toplu iş sözleşmesi imzalamak en büyük hedefimizdi. Bugün KARDEMİR işvereniyle yaptığımız son görüşme neticesinde, sözleşmemizi imzalayarak üyelerimize hediye etmenin haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. KARDEMİR sözleşmesi, son dönemin ve 2025 yılının en iyi sözleşmelerinin başında yerini bugün itibariyle almıştır. Özçelik-İş Sendikası olarak, KARDEMİR'de Türkiye sözleşmesi imzalamış olduk" ifadelerini kullandı.

"ORTAK AKLIN VE YAPICI ANLAYIŞIN HAKİM OLDUĞU BİR SÜREÇ YAŞADIK"

KARDEMİR işçisinin kendilerine büyük bir güven duygusuyla inandığını, kendilerinden beklentilerinin yüksek ve net olduğunu, kendilerinin bu bilinç ve sorumlulukla hareket ettiklerini dile getiren Değirmenci, "Genel Başkan Yardımcım Mustafa Kılıç ve Karabük Şube Başkanım Kenan Yılmaz ve sözleşme heyetimiz, işveren tarafıyla sözleşmenin idari maddeleri üzerinde mutabakat sağladıktan sonra ücret maddelerini görüşmeye başladık. Bu süreçte iki taraf da haklı gerekçeler ortaya koyarak, tekliflerini masaya getirdi. Bir takım farklılıklarımız olsa da, sağduyulu ve yapıcı bir anlayışla ve ortak akılla hareket ederek, sözleşmemizi masa başında üyelerimizi mutlu edecek şekilde imzalamasını bildik. Ülkemizin ve Karabük geçim şartları ve KARDEMİR işçisinin ağır çalışma ortamı göz önüne alındığında, büyük bir başarıyla, tarihi bir sözleşme imzaladık" dedi.