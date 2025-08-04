Kardeş cinayetinde 2 tutuklama daha! Ailece cinayeti gizlemeye çalışmışlar

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca Asayiş Timleri ve JASAT tarafından olayın aydınlatılması için özel çalışma başlatıldı. JASAT unsurları olayı diğer boyutları ile incelemeye alırken Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik takip ve saha çalışması sonucu M.T., M.T., M.T., N.T., A.T., F.Y., B.Y., R.T., B.T. ve M.T. isimli şahıslar kasten öldürme suçu ile ilgili olarak suç delillerini yok ettiği ve olayı gizlediği tespit edildi.