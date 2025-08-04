Kardeş cinayetinde 2 tutuklama daha! Ailece cinayeti gizlemeye çalışmışlar

22 Haziran 2025 tarihinde Karkamış ilçesinin Çiftlik köyünde meydana gelen olayda, İbrahim Halil Tiryaki (30) babası Muhsin Tiryaki'ye ait silahla kardeşi Eyüp Tiryaki (29) ateş açmış, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp Tiryaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda baba Muhsin ve oğlu İbrahim Halil Tiryaki gözaltına alınmış, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Halil tutuklanarak cezaevine konulmuştu. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri İbrahim Halil Tiryaki ve babası Muhsin Tiryaki'yi cinayet silahıyla birlikte gözaltına aldı.
Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca Asayiş Timleri ve JASAT tarafından olayın aydınlatılması için özel çalışma başlatıldı. JASAT unsurları olayı diğer boyutları ile incelemeye alırken Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik takip ve saha çalışması sonucu M.T., M.T., M.T., N.T., A.T., F.Y., B.Y., R.T., B.T. ve M.T. isimli şahıslar kasten öldürme suçu ile ilgili olarak suç delillerini yok ettiği ve olayı gizlediği tespit edildi.
Yapılan çalışmanın sonunda şüpheli şahıslar ikamet adreslerine yapılan eşzamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, uygulanan çapraz sorgulama sonucunda; kasten öldürme olayının suç delillerini yok ettikleri, suçu gizledikleri ve suç delillerini kararttıklarını itiraf etmek zorunda kaldı.