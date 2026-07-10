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Giriş Tarihi: 10.07.2026

Kardeş kavgası cinayetle bitti

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kardeş kavgası cinayetle bitti
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Gaziantep'te bir kişi tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü. Nizip ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki kardeşin tartışması kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Olayda A.O. (22) ağabeyi Fuat Orhan'a (26) silahla ateş etti. Vücuduna 14 mermi isabet eden 2 çocuk babası kanlar içinde yere düşerken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Fuat Orhan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fuat Orhan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Kardeş kavgası cinayetle bitti
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