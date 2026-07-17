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Giriş Tarihi: 17.07.2026

Kardeş kavgası cinayetle bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kardeş kavgası cinayetle bitti
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Bağcılar'da iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 29 yaşındaki Bayram Bozkurt, ağabeyi Muhammet Mücahit Bozkurt'u defalarca bıçakladı. Çınar Mahallesi'ndeki bir apartmanda dün saat 08.24 sıralarında iddiaya göre, Bayram Bozkurt(29) ile ağabeyi Muhammet Mücahit Bozkurt arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Bayram Bozkurt, eline aldığı bıçakla kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.Hayati tehlikesi bulunan Bozkurt, bilinci kapalı şekilde Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ
Bozkurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Bayram Bozkurt olayda kullandığı bıçakla birlikte olay yerinde gözaltına alındı.

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Kardeş kavgası cinayetle bitti
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