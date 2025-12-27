Kardeş kavgasında kan aktı

Sivas'ta Gökhan Doğruyol (32), evde tartıştığı kardeşi Cihan Doğruyol (31) tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Başpınar Apartmanı'nın ikinci katında Cihan Doğruyol ve ağabeyi Gökhan Doğruyol arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle yaşanan arbede sırasında Cihan Doğruyol, ağabeyini göğsünden bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Gökhan Doğruyol kurtarılamadı. Kaçan şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.