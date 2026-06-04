Kardeşimle parkta oynamak istiyorum

İzmir
'de, Hale-Mustafa Çoral çiftinin 20 günlükken SMA Tip 2 teşhisi alan 7 aylık bebekleri Aslan Efe Çoral'ın gen tedavisi için başlatılan valilik onaylı kampanya, 3 ayda yüzde 11'e ulaştı. SMA Tip 2'de kas kayıplarının 6'ncı aydan sonra başladığını belirten Hale Çoral, "Doktorumuz, oğlumuzun kaslarını şu an iyi olduğunu ama bir gecede bütün kaslarını kaybedebileceğini söyledi. Oğlumuz kaslarını kaybetmeden ilacına kavuşmasını istiyoruz" dedi Aslan Efe'nin babası Mustafa Çoral (34) ise "Halkımızdan destek bekliyoruz. İlacın bu kadar maliyetli, yüksek bütçeli olduğunu bilmiyorduk. Gen tedavisi Dubai
'de toplam maliyeti 1 milyon 810 bin dolar. Yurtdışında 3 aylık bir tedavi süreci var. Tedaviden sonra da burada fizik tedaviler devam edecek" dedi. Aslan Efe'nin 8 yaşındaki ağabeyi Doruk Ege Çoral da "Kardeşimle parkta oynamak, koşmak, top oynamak istiyorum. Hemen iyileşsin istiyorum. Kardeşime umut olalım, nefes olalım" dedi.