Kardeşini kirayı eşit paylaştırmadığı için öldürmüş!

Olay, 7 Haziran'da Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Palaz, aralarında borç alacak nedeniyle husumet bulunan kardeşi Ercan Palaz ile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ercan Palaz, ağabeyini tabancayla kasığından vurdu. Yaralı halde kardeşine saldıran Muhammet Palaz, Ercan Palaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra yere yığıldı. Ercan Palaz'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Muhammet Palaz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KİRA EŞİT PAYLAŞILMADI İDDİASI

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmada Ercan Palaz'ın, babası Cevdet Palaz'ın dükkanını kiraya verdiği, gelen kira parasını ise kardeşleri arasında eşit paylaştırmadığı gerekçesiyle ağabeyiyle husumetli olduğu ortaya çıktı. Olay günü Muhammet Palaz'ın konuyu konuşmak için kardeşinin yanına gittiği ve cinayetle sonuçlanan kavganın yaşandığı belirtildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Muhammet Palaz, taburcu edildikten sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"BANA ATEŞ ETTİ"

Emniyete götürülen Muhammet Palaz, ifadesinde, "Babamın dükkanından gelen kira gelirini, kardeşler arasında eşit paylaştırmıyordu. Bu sorunu konuşmak için yanına gittiğimde bana tabancayla ateş etti. Ben de kendimi korumak için bıçakladım. Öldürmek istemiyordum, pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Palaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.