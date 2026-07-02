Kardeşini korumak isterken vahşice katledilmişti! Hakan Çakır davasında çarpıcı gelişme: İstinaf itirazı reddetti!

'ADALETİN VAR OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Hakan Çakır'ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım karara ilişkin, "Hakan Çakır dosyasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından istinaf kararı verildi. Kararda; sanıklar Ahmet Emir ve Cemal hakkında maktul Hakan'a yönelik kasten öldürme, katılanlar Hakkı Can ve Şahin'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, katılanlar Eyyüp ve Sevender'e yönelik kasten yaralama; suça sürüklenen çocuk sanıklar hakkında maktul Hakan'a yönelik kasten öldürme, katılanlar Hakkı Can ve Şahin'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs; sanık Ahmet Emir hakkında katılanlar Eyyüp ve Sevender'e yönelik tehdit, maktul Hakan ile katılanlar Melisa Nur ve Sevender'e yönelik hakaret suçlarından kurulan hükümler yönünden alınan cezalara karşı sanıkların istinaf başvuruları reddedildi. Suça sürüklenen çocuklar ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bu karar da adaletin halen var olduğunu bizlere göstermiştir" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör