Kardeşini yeniden hayata bağladı: O duyguyu anlatacak bir kelime yok!

'HİÇ DÜŞÜNMEDEN TEREDDÜTSÜZ VERDİM'

Kardeşinin durumunu öğrenir öğrenmez Antalya'dan Diyarbakır'a böbreğini vermek için geldiğini söyleyen ağabey Zekeriya Arpacı, "Antalya'da çalışıyorum. Oto kuaförüyüm. Bundan 4 ay önce kardeşimin 2 böbreğinin çalışmadığını öğrendim. O da bir candır. İnsan insana emanettir. O da benim canım ve her şeyim. Ona böbreğimi vereceğimi söyledim. Onun için Antalya'dan buraya geldim. Şimdi de çok mutluyum. Bunun tehlikesi yok. Korkulacak bir şeyi de yok. Allah'a çok şükür ikimizde çok iyiyiz. Böbreğimi hiç düşünmeden tereddütsüz verdim. Her şey gelir, her şey gider ama kardeş gelmez. Bir daha olsa bir daha veririm. Ağabey demek anne baba demektir. Biz de bu görevi yaptık" dedi.