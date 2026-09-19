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Giriş Tarihi: 19.09.2026

Kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı
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İstanbul Eyüpsultan'da 13 Eylül'de Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmış ve otobüste yangın çıkmıştı. Alev topuna dönen otobüste 2 kişi hayatını kaybetmiş, biri ağır 8 kişi ise yaralanmıştı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Nazlı Seraç yoğun bakıma alındı ancak 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada hayatını kaybeden iki kişiden biri ise Nazlı'nın ablası 13 yaşındaki Yüsra Seraç'tı. Nazlı ile birlikte 3 kardeş olan Seraç kardeşlerden sadece 7 yaşındaki Ali Osman Seraç kazadan kurtulabildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DİYARBAKIR

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Kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı
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