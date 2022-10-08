Kardeşlerim canlı izle | ATV canlı yayın ekranı ile Kardeşlerim 62. bölüm canlı izle

Kardeşlerim 62. bölüm ile ATV ekranlarına geliyor ve seyirciler fenomen diziyi kaçırmadan takip etmek istiyor. Bu sebeple "Kardeşlerim canlı izle" aratmasını gerçekleştiriyorlar. Diziyi anlık takip etmek isteyenler, Kardeşlerim 62. bölüm canlı izle ekranı ile yaşanan olaylara tanıklık edecekler. İşte detaylar...
KARDEŞLERİM SON BÖLÜM NE OLDU?
Eren kardeşler, Sevgi teyzeye yeniden evlerini açarken; Afra da annesini mutlu etmek için bir plan yapmaya karar verir. Nebahat ve Ahmet cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Doruk, Asiye ve Oğulcan, Ömer'den gizli bir iş birliğine girişirler. Nebahat'in Suzan'a karşı aldığı yeni karar, Suzan ve Akif için yeni bir başlangıca sebep olur. Ömer kafasını karıştıran sorunun cevabını ararken, Asiye'yi zor bir seçimle yüz yüze getirir.
KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?
Ahmet Yılmaz'ın kendi babası olmadığına inanan Ömer, büyük bir sevinç yaşarken, Asiye de öğrendiği acı gerçekle ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır. Yasmin, satranç turnuvasının final maçını kazanmak için Asiye'ye karşı sinsi bir plan yaparken; Ömerler, dönemin ilk sınavına hazırlanmak için dört koldan mücadele ederler. Gönül'e karşı iyice hırslanmış olan Şengül, kendini ispatlamak için kolları sıvarken, Ömer'e karşı iyice öfkelenen Sarp ise yaptığı hamleyle beraber, hiç beklenmedik birisinin hayatını tehlikeye atar.
KARDEŞLERİM OYUNCULARI
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Nazlı Çetin (Leyla), Berk Ali Çatal (Tolga)