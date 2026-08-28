Kardeşlerin bıçaklı tartışması kanlı bitti

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Diyarbakır'da iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada 27 yaşındaki Mehmet Azboy hayatını kaybetti. Çınar ilçesi Yeni Mahalle Bahçeşehir Sitesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Azboy ile kardeşi Y.A. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.A., ağabeyi Mehmet'i bıçakla yaraladı. Mehmet Azboy kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Azboy, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Azboy'un cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaydan sonra kaçan şüphelinin polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.