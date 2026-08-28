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Giriş Tarihi: 28.08.2026

Kardeşlerin bıçaklı tartışması kanlı bitti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kardeşlerin bıçaklı tartışması kanlı bitti
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Diyarbakır'da iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada 27 yaşındaki Mehmet Azboy hayatını kaybetti. Çınar ilçesi Yeni Mahalle Bahçeşehir Sitesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Azboy ile kardeşi Y.A. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.A., ağabeyi Mehmet'i bıçakla yaraladı. Mehmet Azboy kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Azboy, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Azboy'un cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaydan sonra kaçan şüphelinin polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Kardeşlerin bıçaklı tartışması kanlı bitti
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