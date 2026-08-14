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Giriş Tarihi: 14.08.2026

Kardeşlerin saldırdığı restoran çalışanı öldü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kardeşlerin saldırdığı restoran çalışanı öldü
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Konya'nın Selçuklu ilçesindekibir AVM'nin en üst katında bulunan yemek bölümündeki bir dönercide çalışan Yakup Okutan (40) ile aynı yerde çalışan Faik Akbıyık (25) arasında yemek servisi nedeniyle tartışma çıktı. Bunun üzerine Akbıyık iş yerinden ayrılarak yine aynı kattaki başka bir restoranda çalışan kardeşinin yanına gitti. Akbıyık, kardeşi İbrahim'e (20) Yakup Okutan ile tartıştığını ve işten çıktığını söyledi. Bunun üzerine sinirlenen İbrahim Akbıyık işyerine giderek Okutan'ı karın kısmından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Yakup Okutan kurtarılamadı. Adliyeye sevk edilen kardeş ve ağabeyi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#KONYA #SELÇUKLU

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Kardeşlerin saldırdığı restoran çalışanı öldü
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